Une photo illustrant l'infidélité devient virale, le photographe s'explique

publié le 30/08/2017 à 18:50

La photo a tout pour plaire aux internautes. Clichée à souhait, elle montre un jeune homme accompagné de sa petite amie, se retournant au passage d'une autre jeune femme dans la rue. Lui se retourne sans aucune discrétion pour l'observer de plus près avec un sourire appréciateur. Sa petite amie par contre ne semble pas ce remettre d'une telle goujaterie.



Ce n'est pas le thème de l'infidélité qui a fait particulièrement réagir les internautes, mais la faculté de cette image à s'adapter à tout un tas de situation. L'un des tweets les plus populaires évoque la procrastination de certains lecteurs. Il montre ces derniers toujours fascinés par l'envie d'acheter de nouveaux livres sans être capables de finir ceux sur leur table de chevet.

Les acteurs engagés par le photographe ont naturellement prêtés leurs talents dramatiques pour toute une autre série de clichés. Chacun doit illustrer une situation indépendante mais les internautes ont traité la totalité du shooting comme une grande fresque romantique façon roman-photos.

Este tío no es un meme, es un vicioso. pic.twitter.com/7LWkEbL4DZ — Mxngxl (@Mongolear) 23 août 2017

THE CONCLUSION WEVE ALL BEEN WAITING FOR pic.twitter.com/48f6s5y9KG — *gun* (@oranforest) 25 août 2017

"Je ne pensais pas que l'une des mes images serait aussi populaire", a admis Antonio Guillem, le photographe espagnol. Naturellement l'image n'est pas achetée par les internautes qui souhaitent s'amuser. "Ils font ça de bonne foi et nous n'allons pas prendre de mesures judiciaires contre eux, sauf dans d'éventuels cas extrêmes".



Les comédiens, Laura et Mario, ont aussi été interrogés après le succès surprise de leurs photos. "C'était un shooting drôle et curieux. Quand les gens nous voyaient dans la rue en train de simuler ces poses ils s'arrêtaient et riaient". Ils expliquent avoir suivi la viralité du "mème" qui a envahit leurs réseaux sociaux privé. Malgré cette surprise, on ne les arrête "pas (encore) dans la rue" pour leur demander des autographes.