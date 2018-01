Un professeur désabusé par ses élèves leur prépare un test sur "Oui-Oui"

publié le 22/01/2018 à 15:07

"Sur 23 élèves, 3 seulement avaient lu le livre en entier. Sur les 20 restants, 2 avaient lu les trois premiers chapitres. Le reste ? Ben le reste, que dalle." Désespéré devant le manque de motivation et d'implication de ses élèves à étudier Les Royaumes du Nord de Philip Pullman, un professeur de collège a décidé de se venger. Il a préparé à l'attention de ses élèves de 5e une interro sur le livre pour enfants, Oui-Oui à la ferme.



"Lis attentivement trois fois le texte puis répond aux questions." "As-tu bien lu le texte ? Répond par oui ou non." "Quel est le nom du héros ?" "Quel est le contraire de non ?" Le test, ironique pour certains, méprisant pour les autres, est digne d'un niveau de CE1. Le contrôle s’achève sur cette phrase : "Si tu as fini et que tu n’es pas trop fatigué, tu peux lire Les Royaumes du Nord."

Le test n'a finalement pas été distribué aux élèves. Il a seulement été publié sur un groupe Facebook fermé, traitant des questions d'éducation. "C’était un coup de gueule humoristique d’un prof désespéré, mais il ne voulait pas être méchant envers ses élèves", assure dans Le Figaro la journaliste Éléonore de Vulpillères qui a été la première à relayer le test.



Publication d'un professeur de français (au bout de sa vie) confronté à sa classe d'élèves de cinquième. Suivie de l'interro qui annule et remplace celle initialement prévue sur "Les Royaumes du Nord" de Philip Pullman. ¿¿ pic.twitter.com/P4EkfZ3q3t — Eléonore de Vulpillières (@EdeVulpi) 18 janvier 2018

Le tweet a été partagé des milliers de fois sur Twitter. Comme à l'accoutumée, les avis sont partagés. Quand les uns rient, les autres dénoncent "une humiliation".