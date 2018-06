publié le 11/06/2018 à 20:57

Rien n'arrête Roger Guillaumin. Ce sexagénaire, professeur d'électricité mécanique habitant à Sonnay (Isère), est en pleine forme. Il a couru pas moins de trois marathons en deux week-ends, rapporte Le Dauphiné.



Le 27 mai dernier, il court les 42 kilomètres du Run In Mont Saint-Michel en 3 heures, 21 minutes et 37 secondes, et termine 148e. L'homme de 62 ans ne profite pas du week-end suivant pour se reposer, bien au contraire.

Roger Guillaumin enchaîne avec un marathon à Versoud dans l'Isère le samedi 2 juin. Malgré l'orage, il termine le parcours en 3h33'10". Le lendemain, il remet ça dans la Drôme avec la Mod Run, où il termine 47e en 3h56'49".

Le sexagénaire aurait encore pu ajouter une quatrième course à son palmarès le week-end suivant, puisqu'il devait, selon le Dauphiné, participer au marathon de Marne et Gondoire le 10 juin. Mais la météo en a décidé autrement, et l'événement sportif a été annulé à cause des orages. Depuis 2012, Roger Guillaumin a couru plus d'une centaine de marathons, et de nombreuses autres courses.