Tchernobyl dans La Curiosité

publié le 26/04/2016 à 18:58

Première partie : Tchernobyl 30 ans après

Il y a tout juste 30 ans, Tchernobyl une petite ville d'Ukraine attirait les regards du monde entier…

Le 26 avril 1986 s'y produisait la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps… Trente ans plus tard que reste-t-il de Tchernobyl ? La vie y a-t-elle repris son cours ?

L'historienne et journaliste Galia Ackerman nous emmène dans la zone fantôme.



Galia Ackerman est l'auteure du livre Traverser Tchernobyl paru aux éditions Premier Parallèle.

Traverser Tchernobyl

Deuxième partie : Le pouvoir de la voix

Les pouvoirs de notre voix ! Pourquoi peut-on tomber amoureux d’une voix ? Comment les politiques l’utilisent pour nous convaincre avec leur discours ? Pourquoi les femmes ont une voix différente de celle des hommes ?

Le professeur Jean Abitbol, chirurgien ORL et phoniatre, nous révèle tout.



Jean Abitbol est l'auteur du livre Le pouvoir de la voix publié aux éditions Allary



Jean Abitbol

Le pouvoir de la voix

Troisième partie : L'Odyssée de Fleur Australe

Ils ont repris les voiles à bord de leur voilier, Fleur Australe, Géraldine Danon et sa petite famille naviguent sur les traces d'Ulysse et de son Odyssée !

Il y a trois semaines, ils étaient dans le Golfe de Gascogne aujourd'hui, ils arrivent à Formentera…

Géraldine Danon nous fait le bilan de cette partie du voyage.



Suivez l'Odyssée de la famille Danon-Poupon sur le site de Fleur Australe



Géraldine Danon sur Fleur Australe avec RTL

Quatrième partie : Les travesties

Ce sont des femmes qui ont choisi de vivre en hommes pour rester libres !

On vous raconte leur destin grâce à Hélène Soumet qui publie Les travesties de l'Histoire chez First Editions.



Helene Soumet

Les travesties de l'histoire

La Curiosité...vous recommande