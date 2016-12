Suivez la tournée du Père Noël en direct

Grâce à un site internet mis en place par le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad), suivez la tournée du père Noël en temps réel.

La tournée du père Noël sur le site du Norad

par Maxime Magnier publié le 24/12/2016 à 22:10

C'est le grand jour pour Tornade, Danseuse, Furie et leurs six congénères. Cette nuit du samedi 24 au dimanche 25 décembre, les neufs rennes du père Noël accompagnent leur maître dans une tournée mondiale. Un site internet permet d'ailleurs aux enfants du monde entier de scruter l'arrivée de leurs cadeaux.



Le Norad, pour Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, un organisme américano-canadien qui surveille l'espace aérien nord-américain, a mis en place un site internet pour suivre en temps réel les déplacements du Père Noël. Parti du pôle Nord, l'homme en rouge a déjà survolé plusieurs pays d'Asie, d'Océanie, ou encore d'Afrique, distribuant pas moins de 1,57 milliard de cadeaux en seulement cinq heures.



La plateforme en ligne est disponible en huit langues et permet de connaitre la position exacte du Père Noël.