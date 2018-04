publié le 18/04/2018 à 21:20

Leur tricherie organisée était presque parfaite, mais ils se sont fait démasquer. Un professeur de 32 ans a été condamné lundi 16 avril pour avoir aidé six ressortissants chinois à tricher lors d'examens nationaux à Singapour en 2016, et ses trois complices sont toujours en attente de leur jugement, rapporte Ouest France.



Leur organisation de triche était "hautement sophistiquée", a expliqué le tribunal. Les professeurs ont caché des téléphones reliés par bluetooth sous les vêtements des étudiants qui portaient des oreillettes, relate le site Channel NewsAsia. Ils les ont aidé pour passer les épreuves de mathématiques, de chimie, de physique et d'anglais.

Le professeur condamné s'était quant à lui inscrit en candidat libre. À l'aide d'un iPhone attaché à ses vêtements et caché, il filmait les énoncés en temps réel grâce à la caméra qui dépassait.

Un plan pas si parfait

Mais leur plan s'est effondré pendant l'épreuve d'anglais. Un examinateur a été intrigué par des "sons inhabituels" autour d'un élève. En le fouillant après l'examen, il a découvert la tricherie organisée par les professeurs.



Pourquoi ont-ils pris un tel risque ? L'enquête a mis en évidence que les frais d'admission à l'école Zeus, où étaient inscrits les élèves chinois, étaient intégralement remboursables en cas d'échec aux examens. Ils ont donc voulu assurer leurs arrières financièrement, mais ont fini au tribunal.