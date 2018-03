publié le 27/05/2016 à 13:00

Il était déjà connu pour avoir adopté un régime alimentaire sans gluten il y a quelques années. Désormais, Novak Djokovic ne mange plus de viande, et cela depuis près d'un an. C'est ce qu'a affirmé le patron de la hiérarchie mondiale du tennis à l'issue de sa qualification pour le 3e tour de Roland-Garros, jeudi 26 mai en conférence de presse. "Je suis vegan et je mange un peu de poisson de temps en temps", après une victoire contre le Belge Steve Darcis (161e mondial) en trois sets (7-5, 6-3, 6-4).

Celui qui est en quête d'une première couronne à Paris après trois échecs en finale (2012, 2014, 2015) s'était découvert une intolérance au gluten en 2010 et avait décidé de bannir ce produit de son alimentation. L'année suivante, il devenait numéro 1 mondial pour la première fois et remportait ses trois premiers titres du Grand Chelem (Open d'Australie, Wimbledon, US Open). Il en compte aujourd'hui 11 (14 pour Rafael Nadal, 17 pour Roger Federer).