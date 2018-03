Record du monde de bisous pour lutter contre la mucoviscidose

publié le 27/09/2016 à 08:00

Le record de bisous a été battu en Bretagne dans le Morbihan. Samedi 24 septembre, le village de Billio et ses 380 habitants étaient à la fête. 909 personnes se sont embrassées pour lutter contre la mucoviscidose. Le dernier record en date a donc été pulvérisé. Il avait été établi à Pékin en 2011 avec 351 bisous.



Comme l'annonce France 3, l'objectif premier était de récolter des fonds pour la recherche sur la mucoviscidose. Ce record sera homologué et devrait même figurer dans le Guiness book des records. Pour respecter la réglementation du Guiness, chaque participant avait un code-barres, qu'il a dû scanner pour valider sa participation au record.



La Bretagne est l'une des régions les plus touchées par cette maladie avec 600 personnes. L'association Virades de l'Espoir a été créée en 1965, et propose chaque année des événements avec des activités physiques comme la marche, la course à pied, le vélo ou encore le roller.

À #billio, le record du monde des bisous en passe d'être battu. Plus de 800 personnes prêtes à s'embrasser pour les #Virades de l'espoir pic.twitter.com/bX547eor1Z — gilles le morvan (@gilleslemorvan) 24 septembre 2016