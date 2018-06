Qui a inventé le foot ?

Un ballon et un terrain de football (illustration)

publié le 14/06/2018 à 13:00

D’où viennent les cartons ? Pourquoi les buts mesurent 7, 32 de large sur 2,44 de haut ? Les poteaux doivent-ils être ronds ou carrés ? Pourquoi le maillot du goal est-il différent des autres ? Pourquoi l’Italie joue en bleu ? Pourquoi vérifie t’on les crampons des joueurs ? Pourquoi le ballon est rond ?

On répond à toutes les questions que vous n’osiez pas poser sur le foot avec Guillaume Evin et on part également en Allemagne dans les usines d’Adidas découvrir comment est fabriqué le ballon du mondiale avec Benjamin Jérôme, journaliste au Parisien Week-end.



à lire : Anti-guide du Footpublié chez Dunod

