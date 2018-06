Pourquoi voyager seule ?

publié le 21/06/2018 à 13:00

Sarah Gysler a 23 ans quand elle décide de tout plaquer pour parcourir le monde seule, en stop et sans un sou en poche. Elle nous raconte son aventure. On découvre aussi que les femmes sont de plus nombreuses à partir seules en voyage, bravant la peur du danger et de la solitude...

On décrypte cette tendance avec la journaliste du Parisien Week-End Yolaine de Chanaud.



à lire : Petite publié aux éditions Des Equateurs.

et le bolg de Sarah Gysler http://laventurierefauchee.com



