Pourquoi vos affaires de sport sentiront toujours mauvais

publié le 31/05/2016 à 13:24

Avez-vous déjà essayer de laver vos affaires de sport en faisant une lessive à basse température ("éco-responsable", comme on dit) ? Résultat : vous avez sûrement été déçu en constatant que votre linge sentait toujours la vieille chaussette. Tout cela est désormais scientifiquement prouvé : ce type de lavage sur votre maillot de foot et votre short ne peut pas marcher.



Slate.fr révèle une étude scientifique qui, pour la première fois, a identifié les six molécules responsables de la mauvaise odeur du linge sale. Il s'agit de l'acide butanoïque, du diméthyldisulfure, du dimethyltrisulfide, de l'heptan-2-one, du nonan-2-one et de l'octan-2-one. Elle sont le fruit de la rencontre entre la transpiration et les bactéries naturelles que nous avons sur la peau.



Risque de tomber malade

Les scientifiques ont réussi à isoler ces molécules en utilisant pour la première fois la chromatographie en phase gazeuse. Cette technique permet de séparer les molécules d'un mélange complexe. Ces six molécules malodorantes résistent très bien au mode "éco-responsable" de votre lave-linge. Et ce quelle que soit la marque de votre détergent.

Pire : la science vous met en garde. Car, toujours selon l'étude, non seulement vos vêtements vont continuer à sentir mauvais, mais en plus l'eau tiède va permettre le développement des bactéries en tout genre et vous rendre malade.