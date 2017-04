Pourquoi nos lacets se défont-ils tout seuls ? Des chercheurs ont la réponse

et AFP

publié le 13/04/2017 à 20:41

Les techniques pour faire ses lacets sont légions, mais aucune n'empêche ces derniers de se défaire lorsque nous marchons. Ce qui a donné l'idée à des ingénieurs américains d'enquêter sur ce phénomène auquel personne n'échappe, avec des conséquences allant du drôle au dramatique, car une fois que les lacets commencent à se dénouer, ils se défont forcément totalement. Au rayon des faits divers, on se souvient d'un chauffeur de fourgonnette qui avait tué un motocycliste après que son lacet se soit bloqué sur sa pédale d'accélérateur ou encore d'un enfant emporté par un escalator.



"Les noeuds de lacets se dénouent en quelques secondes, souvent sans signe annonciateur", explique le trio d'ingénieurs en mécanique venue de l'université de Californie à Berkeley dans une étude publiée dans la revue britannique Proceedings of the Royal Society A. C'est la première fois que des chercheurs se penchent sur le sujet.

Après avoir étudié les images d'un chercheur sur un tapis de course, ils sont parvenus à la conclusion qu'il existait deux forces distinctes responsables du "délaçage" de ses chaussures. Pour commencer, le choc du pied avec le sol a pour effet de détendre le noeud. Puis, le balancement de la jambe fait glisser la boucle. Pour les scientifiques, le tout agirait comme une "main invisible, desserrant le nœud et ensuite tirant sur les extrémités de vos lacets jusqu'à ce que tout se déroule", expliquent-ils dans un communiqué. En revanche, ils ne donnent toujours pas la solution pour garder ses lacets noués ad vitam aeternam.