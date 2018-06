publié le 06/06/2018 à 18:27

Il est coach en motivation et star des réseaux sociaux... à 11 ans. Ce jeune pakistanais fait fureur sur internet et estomaque son auditoire à chaque conférence. L'une d'entre elle, tenue en langue ourdoue, a même dépassé les 3 millions de vues sur Youtube. Déjà 145.000 personnes le suivent sur sa chaîne.



Ce "petit professeur" fait preuve d'une confiance en lui particulièrement développée pour son jeune âge. Il dispense des cours de motivation pour "encourager" les élèves les plus pauvres à "briser leur plafond de verre", selon les propos du directeur de la University of spoken English (Usecs), à Peshawar, que le jeune garçon a intégré pour y "forger ses qualités".

À noter qu'au Pakistan, les inégalités scolaires sont particulièrement criantes : le taux d'alphabétisation de la population n’excède pas les 57%, selon les données de l'Unesco en 2014.