Nouvelle-Aquitaine : un Fou de Bassan recueilli par les gardiens d'un phare

publié le 16/05/2018 à 19:03

"Arrivée d'un visiteur un peu particulier hier au phare !". Les gardiens du phare de Cordouan, dans l'estuaire de la Gironde, ont recueilli et nourri un Fou de Bassan qui avait trouvé refuge dans le bâtiment maritime.



"Épuisé, nous l'avons mis à l'abri et nourri de daurade et bar. Il reprend progressivement du poil de la bête !". Les gardiens du phare ont partagé les photos de l’animal sur leur page Facebook. Ils sont venus en aide à cet oiseau de mer pour qu'il retrouve ses compagnons de vol le plus rapidement possible.

"Nous avons été étonnés car on voit très rarement cet oiseau", a confié Lionel Got en poste au phare à France 3 Régions. "Je suis gardien ici depuis près de 10 ans et c’est seulement le deuxième que je vois. Il vient probablement des côtes écossaises".

Ce célèbre oiseau est un excellent plongeur qui se nourrit principalement de poissons et de céphalopodes. C’est le plus gros des oiseaux de mer d'Europe.