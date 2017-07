Un monde enchanté ?

publié le 21/07/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie »



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Portraits d'illuminés dans Les Aventuriers de l'Inconnu

A la Une des Aventuriers de l'Inconnu aujourd'hui, une galerie de portraits d'hommes et de femmes, passionnés par le bizarre, l'insolite et l'étrange qui ont vécu des histoires à peine croyables, empreintes de surnaturel.



C'est par exemple Jacques Yonnet, qui, dans son livre Rue des maléfices, raconte son exploration des bas-fonds de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, période pendant laquelle il est résistant et doit se cacher dans les caves de Maubert, de Mouffetard ou de la montagne Sainte-Geneviève, où il découvre tout un monde souterrain et mystérieux.



C'est aussi Berbiguier de Terre-Neuve du Thym, un bourgeois de Carpentras qui toute sa vie resta persuadé qu'il était hanté et poursuivi par une armée de farfadets, ou encore l'histoire de cette femme qui, en apprenant que son mari la trompe, décide de se suicider : elle se jette alors par la fenêtre au moment où son mari rentre à la maison, tombe sur lui et le tue !



Ce sont ces histoires farfelues et bien d'autres encore que nous allons vous raconter dans un instant. avec notre invité, l'écrivain Jean Claude Carrière.



Nos invités

Jean-Claude Carrière, conteur, écrivain, scénariste, auteur des livres « Le dictionnaire de la bêtise et Le livre des bizarres » (éditions Robert Laffont).



Dictionnaire de la bêtise et livre des bizarres