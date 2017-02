publié le 24/02/2017 à 13:42

L'altruisme de ce caissier mérite d'être salué. Alors qu'une jeune cliente bardée de sacs encombrants et accompagnée d'un bébé particulièrement agité semble au bord de la crise de nerfs dans les travées d'un supermarché écossais, le jeune employé trouve la solution parfaite pour calmer la situation. Ce dernier n'hésite pas à quitter sa caisse pour discuter avec le bébé, comme le relatent nos confères du Huffington Post.



Sa gentillesse ne s'arrête pas là. "Quand nous sommes arrivés à la caisse, mon fils était tout excité de voir son nouvel ami, criait 'hiya, hiya' dans sa direction ! L'homme lui a parlé et l'a pris dans ses bras 'pour qu'il m'aide derrière la caisse'. Mon fils a souri et s'est jeté à ses côtés, tout amusé", retrace la maman pleine de reconnaissance sur les réseaux sociaux. Une vidéo publiée par la mère témoigne de ce moment un brin surréaliste. Posté dans les bras de l'employé, le nourrisson paraît ébahi devant les produits scannés en caisse.

Peinée d'avoir quitté l'enseigne sans prendre le temps de remercier l'inconnu, la mère demande à l'enseigne de s'en charger pour elle. C'est chose faite, d'après le quotidien USA Today. En réponse, le bon samaritain aurait expliqué n'avoir "fait que son travail". La classe jusqu'au bout.