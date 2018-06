Le dimanche à RTL, c'est le musée Picasso, pour Christine Berrou

publié le 24/06/2018 à 11:23

Cette semaine a eu lieu une virulente polémique suite au tournage du clip de Beyoncé et Jay-Z au Louvre. Pour les Français, le musée est une énorme fierté et pour les bobos parisiens, le Louvre c'est ce gros bâtiment entre le Starbucks de la rue Rivoli et le Naturalia du quai Voltaire.



Pour les Américains, Beyoncé et Jay-Z sont une immense fierté, c'est désormais un couple mythique. Nous en France, on a qui comme couple mythique encore en vie ? J'ai demandé à ma mère, elle m'a répondu :"Jeff Panacloc et Jean-Marc". Bon...

On aurait pu se réjouir de cette collaboration, mais non. Certains ont dit que c'était une honte de danser devant les tableaux. Moi je n'ai pas honte, je le dis : une fois j'ai dansé devant un tableau. Oui, un tableau excel car je venais de réussir à en faire un.

Mais je comprends que l'on puisse être dérangé par le caractère mégalo. Le message est clair : Beyoncé nous dit : "Je suis une œuvre d'art". Mais comme nous tous ici. Le dimanche à RTL, tout le monde a le visage tellement déstructuré que j'ai l'impression d'être au musée Picasso.