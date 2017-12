publié le 07/12/2017 à 18:20

Son visage a fait le tour du web. Ces derniers jours, de nombreux internautes avaient relayé la photo d'une Iranienne, qui pour ressembler à l'actrice Angelina Jolie aurait subi une cinquantaine d'opérations de chirurgie esthétique. Le tout pour un résultat bien loin de la réalité, voire même terrifiant.



Mais l'histoire serait en partie fausse. En effet, le site d'information russe Sputnik affirme avoir interviewé la jeune femme, une artiste âgée de 19 ans. Cette dernière assure que le résultat posté sur les réseaux sociaux résulte d'"un mélange de Photoshop et de maquillage".

"Chaque fois que je publie une photo, je peins mon visage de façon de plus en plus drôle. C'est une façon de m'exprimer, une sorte d'art. Mes fans savent que ce n'est pas mon vrai visage", indique-t-elle au site.





"Je n’ai pas subi 50 opérations et les sites étrangers étaient orientés dans la façon qu’ils ont de parler de mes photos. J’ai l’impression que ces gens vivent au XVIIIe siècle et qu’ils n’ont jamais entendu parler de technologie ou de maquillage", explique-t-elle.

Une publication partagée par ¿¿¿¿¿¿...!¿¿¿ (@sahartabar_afficilalll) le 21 Nov. 2017 à 2h25 PST

Toutefois la jeune femme reconnaît avoir eu recours à la chirurgie plastique. "Mon nez est refait, j’ai fait élargir ma bouche et j’ai subi une liposuccion. Je ne vois rien de mal avec les opérations : beaucoup de gens subissent ce genre de traitement. Ici, à Téhéran, une opération coûte 10 millions de rials (environ 240 euros, ndlr).



Comparé à Angelina Jolie ou encore la mariée zombie des Noces funèbres, la jeune femme nie avoir tenté de ressembler à l'actrice. "Je n’y pensais pas du tout. Ni même au personnage du film Les Noces funèbres. Je vois la ressemblance, mais je suis ma propre muse et ressembler à quelqu’un n’est pas une fin en soi", assure-t-elle.