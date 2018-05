publié le 04/05/2018 à 15:15

C'est sans doute le record de France. Patrick Jay, éleveur de poules à Saint-Lattier dans l'Isère, a eu une belle surprise en allant ramasser les œufs mardi 1er mai. Un de ses gallinacés avait pondu un œuf de 216 grammes ! À titre de comparaison, un œuf normal pèse en moyenne 60 grammes. "C'est énorme, c'est exceptionnel ! C'est la première fois que je vois ça", explique l'éleveur au micro de RTL.



Patrick Jay ne sait pas laquelle de ses poules a pu pondre cet œuf mais il est certain qu'elle "a dû avoir du mal à le pondre et qu'elle a dû mettre du temps". L'éleveur a également observé que plus les volatiles vieillissent, plus elles pondent des œufs de grosse taille et fragile, explique Le Dauphiné Libéré.

Ne résistant pas à la tentation de voir ce qui se cache à l'intérieur, l'éleveur perce l’œuf : il y a découvert deux jaunes et un œuf entier, avec coquille, pesant 60 grammes. Si ce poids est impressionnant pour un œuf, ce n'est pas le record du monde. Ce dernier est détenu par une poule américaine, qui aurait pondu, en 1956, un œuf de 454 grammes.