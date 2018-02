publié le 06/02/2018 à 19:20

Il était prêt à tout pour réussir. Barkley Miguel-Panzo s'est inventé de toute pièce une glorieuse carrière pour être recruté par le FK Panevezys (D2 lituanienne). Pour que cela apparaisse plus crédible, le jeune joueur de 25 ans a décidé de gonfler sa page Wikipédia en se présentant comme un attaquant international angolais. Il prétend alors avoir trois sélections avec l'Angola (un but) et passé deux saisons sous les couleurs de Queens Park Rangers (45 buts en 36 apparitions!).



En réalité, comme le rapporte L'Équipe, le jeune attaquant n'est jamais réellement parvenu à percer et a joué dans des clubs bien plus modestes tels que l'AS Moulins, l'AC Brévinois ou encore le TVEC Les Sables-d'Olonne sans réussir à se distinguer. Le footballeur international congolais Pedro Kamata, qui a fini sa carrière à Moulins, s'est montré abasourdi par le jeu de dupe de son ancien coéquipier ! : "Si c'est vrai, faut faire un film !".

El FK Panevežys, de la segunda de Lituania, contrató al francés nacionalizado angoleño Barkley Miguel Panzo después de haber visto su página de Wikipedia... repleta de datos falsos. https://t.co/ZvahOx15CV pic.twitter.com/EbFBUxpGMu — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 3 février 2018

Un menteur récidiviste

Comme il l'a confié à L'Équipe, Barkley Miguel-Panzo n'en est pas vraiment à son coup d'essai. "À Moulins, il avait signé dans des conditions similaires, se souvient Kamata. Il venait d'un essai à Dijon, alors en L2, qui ne l'avait pas conservé. On était en CFA, il n'avait même pas fait d'essai. Un joueur de L2, on tente le coup...", précise-t-il.

Sauf que l'attaquant angolais ne parvient pas à convaincre et semble ne pas avoir le niveau pour la quatrième division française même s'il prétend déjà être passé par les Queens Park Rangers. "Avec tout le respect que je lui dois, c'était compliqué pour lui. Si on était grippés, fallait qu'on joue quand même [plutôt que lui]...", poursuit Pedro Kamata.

Il n'était qu'en réserve dans le Loiret

En réalité, Miguel-Panzo sort alors d'une saison en DH à Sarlat. S'il a effectivement joué en Angleterre c'était dans le meilleur des cas en 5e division selon le site Football Database. L'Équipe note que le jeune homme a ensuite joué avec la réserve de Moulins, puis filé à Saint-Brevin-les-Pins, aux Sables-d'Olonne et à Orléans, à chaque fois au niveau régional, puisque même dans le Loiret, il ne reste qu'en réserve. Et même à cette époque à Orléans, comme le voit sur ses réseaux sociaux, le jeune homme achetait un maillot officiel de L2 à la boutique et le faisait floquer à son nom pour le faire gagner sur Instagram !

¿ c’est un génie incompris !

Quand il était à Orléans, il achetait un maillot officiel de L2 à la boutique, le faisait floquer à son nom, pour le faire gagner sur Instagram ! https://t.co/OzoiCoP5yb — P•B (@PBouby) 4 février 2018

Un pari gagnant pour le footballeur affabulateur puisque malgré la découverte de la supercherie, son club lituanien l'a testé pendant deux matches. Si le FK Panevezys a présenté ses excuses aux supporters, ils ont pour l'instant conservé leur nouvelle recrue.