publié le 12/04/2018 à 20:28

Ce pot de cornichons a des milliers de fans. Sur la route interstate 270, à l'approche de la sortie qui mène vers Des Peres, dans le Missouri, trône un pot de cornichons. Posé sur la rambarde en béton de la bretelle d'autoroute depuis 2012, il a parfois disparu, parfois été cassé, est parfois tombé, mais le pot de cornichons est toujours revenu. Qui l'a posé là ? Nul ne le sait.



Et un groupe Facebook tente de percer le mystère. "Il doit y avoir une histoire derrière ces cornichons, peut-on lire dans la description du groupe, et des esprits curieux veulent savoir!". De 25 personnes à sa création, le groupe en contient désormais plus de 3.000. "Certains viennent du Royaume-Uni, d'autres d'Hawaï, c'est fou !" a déclaré à Atlas Obscura, Barb Steen, fondatrice du groupe Facebook.

Des fans du monde entier

Mais la notoriété a ses inconvénients... Le pot a une fois disparu pendant un an, avant d'être remplacé. Mais si ce n'était pas la même marque, la même quantité ou la même couleur de cornichons, l'esprit du pot restait le même, raconte Atlas Obscura.

Avec l'augmentation du nombre de fans de ce pot de cornichons, les théories ont également afflué. Serait-ce une tombe pour honorer quelqu'un qui adorait les cornichons ? Les extra-terrestres seraient-ils responsables ? Les travailleurs boivent-ils le jus pour éviter les crampes ? Une internaute a même avoué avoir remplacé le pot en 2016.



Mais certains fans de la première heure craignent que le mystère ne perde de sa saveur. "Parfois, deviner est plus amusant que savoir !" a ainsi déclaré la fondatrice du groupe. Pour l'heure, le pot de cornichons a disparu et a été remplacé par un écran d'ordinateur ! Mais les fans ne perdent pas espoir car le pot revient toujours...