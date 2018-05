États-Unis : un hôpital baptisé "Zuckerberg" fait polémique

publié le 16/05/2018 à 04:37

Un nom qui ne plaît pas à tout le monde. L'hôpital public de San Francisco a été rebaptisé "Zuckerberg". Un changement loin d'être anodin, survenu après que le patron de Facebook lui a fait une importante donation en 2015.



Un "très petit groupe de personnes" a manifesté devant le bâtiment ce samedi 12 mai pour protester, a indiqué à l'AFP un porte-parole du Zuckerberg San Francisco General Hospital, confirmant une information du New York Times. À cette occasion, le nom du patron-fondateur de Facebook a même été recouvert de scotch bleu sur un des panneaux extérieurs de l'établissement, selon une photo publiée dans le quotidien.

Il faut dire que le réseau social est depuis peu dans l’œil du cyclone. Depuis mars dernier, il est accusé d'avoir insuffisamment protégé les données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs, qui se sont retrouvées à leur insu entre les mains de la firme Cambridge Analytica. Un scandale international dont Mark Zuckerberg a dû répondre devant le Congrès américain.



Un nom qui "fait peur" aux patients

"Nous sommes chargés de protéger les personnes les plus vulnérables et de leur garantir le respect de leur intimité. Maintenant les gens se demandent "comment mon intimité est protégée dans un hôpital qui porte ce nom?" ", dit Heather Ali, qui travaille dans l'administration, citée dans le quotidien américain.



Quant à Megan Brizzolara, infirmière, elle l'assure : le nom "fait peur" aux patients de l'hôpital, situé à San Francisco, au nord de la Silicon Valley en Californie, où se trouve le siège du géant technologique. "Nous sommes extrêmement reconnaissants de la donation généreuse de Priscilla Chan et Mark Zuckerberg, dont nous avons fait bon usage pour soigner nos patients, notamment via la création de notre service de traumatologie de niveau 1" en 2016, a indiqué le porte-parole de l'hôpital. Ce dernier souligne que le nom a été ajouté pour marquer "la gratitude et l'importance historique de leur don".



Renommer une institution ou un bâtiment du nom d'un donateur est une pratique courante aux États-Unis. Selon la presse locale, le montant de cette donation du co-fondateur de Facebook et de son épouse Priscilla Chan, pédiatre, était de 75 millions de dollars. Il s'agissait à l'époque du don le plus important jamais fait par des particuliers à un hôpital public américain.