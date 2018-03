publié le 29/04/2016 à 05:01

Deux nonnes engagées dans une bataille judiciaire face à Katy Perry pour la vente d'un couvent à Los Angeles ont présenté de nouveaux documents qui pourraient remettre en question une décision de justice donnant à la pop-star le droit d'acheter la propriété. Les deux soeurs ont signé un accord de vente avec une restauratrice, Dana Hollister, tandis que l'archidiocèse de Los Angeles a passé une autre transaction avec la chanteuse. Les deux parties sont allées en justice pour déterminer quel acte d'achat sera finalement validé.



D'après des documents déposés au tribunal cette semaine, les Soeurs Rita Callanan et Catherine Rose Holzman accusent l'Archidiocèse de Los Angeles d'avoir utilisé une mauvaise traduction d'un décret du Vatican pour convaincre un juge de valider la vente de l'ancien couvent à la chanteuse. Selon elles le décret, correctement traduit du latin vers l'anglais, explique que le litige est encore à l'étude à Rome. Elles affirment en outre que l'Archidiocèse a omis d'en informer la juge du tribunal de Los Angeles Stephanie Bowick lorsqu'elle a annulé la vente de la propriété organisée par les deux religieuses à Dana Hollister.

Les nonnes de l'Ordre du cœur immaculé divisées

Les deux Soeurs de l'Ordre du cœur immaculé de la Vierge Marie Bénie, qui ne comprend plus que cinq religieuses, demandent à la juge de revenir sur sa décision d'autoriser la vente par l'Archidiocèse à Katy Perry pour 14,5 millions de dollars. Elles affirment qu'elles ont la gérance de la propriété et donc autorité pour la vendre. Une nouvelle audience est prévue au tribunal le 20 juin.

"Quelques heures après la décision du 13 avril (les religieuses) ont appris pour la première fois que l'archidiocèse savait depuis au moins trois semaines que les tractations se poursuivaient à Rome, sans en avoir informé le tribunal", dénoncent les documents déposés cette semaine. L'archidiocèse a pour sa part répliqué que les trois autres nonnes de l'Ordre du cœur immaculé n'étaient pas d'accord avec la transaction orchestrée par Rita Callanan et Catherine Rose Holzman de vendre la propriété située dans le quartier cossu de Los Feliz à la restauratrice pour 15,5 millions de dollars.

Pas de "différences majeures" selon le diocèse

Dans un communiqué, l'archidiocèse déclare que la transaction des deux nonnes n'est pas "valide". Un porte-parole de l'institution, Adrian Marquez, a pour sa part souligné que l'avocat des deux nonnes avait eu "la possibilité de soumettre une autre traduction devant la juge et ne l'a pas fait", que la traduction présentée cette semaine "ne semble pas présenter de différences majeures" avec celle de l'archidiocèse.



Il soutient aussi que la vente orchestrée par les nonnes n'offre aucune garantie qu'elles recevraient le total des sommes attendues "au-delà du versement initial de 44.000 dollars déjà touché". Katy Perry, élevée dans une famille de Chrétiens évangélistes du mouvement "born-again christians", est l'une des plus grandes stars de la pop dans le monde, connue pour ses chansons aux paroles évocatrices comme Teenage Dream ou I kissed a girl, et pour son soutien aux homosexuels.



La poignée de sœurs restantes dans l'Ordre du cœur immaculé de la Vierge Marie Bénie a déménagé du couvent il y a plusieurs années. Les bénéfices de la vente de la propriété disputée seraient consacrés à l'entretien et aux dépenses de vie quotidienne des nonnes.

