publié le 03/05/2018 à 20:32

Elle voulait écrire un livre sur le poker professionnel, elle en est finalement devenue le personnage principal. Maria Konnikova, une journaliste américaine au New Yorker et auteure, avait décidé de consacrer un ouvrage au poker professionnel. Ignorant tout de ce jeu de cartes, la jeune femme décide d'en débuter l'apprentissage à Las Vegas, à l'automne 2016. Elle s'est finalement découvert un talent certain sur les tapis verts, explique le site PokerNews, comme l'a remarqué Franceinfo.



"Son immense succès a forcé Konnikova à revoir ses plans", résume le site de poker. Car autour des tables de poker, la journaliste enchaîne les victoires - et les gros gains. À force de lire des ouvrages sur le jeu de cartes, Maria Konnikova se perfectionne et s'inscrit aux plus gros tournois de poker du monde, interrompant au passage l'écriture de son ouvrage.

En janvier, elle remporte le PokerStars Caribbean Adventure, aux Bahamas, qui rassemblait quelque 240 personnes, empochant plus de 70.000 euros. De compétition en compétition, de succès en succès, Maria Konnikova est devenue l'une des meilleurs joueuses mondiales de poker. Et la journaliste de confier à PokerNews : "Mais j'espère que je peux faire mieux que ça. J'espère que mon histoire peut inspirer les gens. Je veux qu'ils pensent, 'je peux faire ça, moi aussi'".