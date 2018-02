publié le 14/02/2018 à 15:00

Le Westminster Dog Show, un célèbre concours canin de New York qui se déroule chaque année, a sacré son nouveau vainqueur le mardi 13 février. Pour cette 142ème édition, l'heureux élu s'appelle "Flynn" et c'est un bichon frisé, au pelage blanc comme neige.



Sélectionné parmi les quelque 2.800 chiens de race venus de tous les États-Unis, il faisait partie de sept finalistes parmi lesquels se trouvaient un "border collie", un "barzoi royal", un "Schnauzer géant" et un "sussex spaniel". Près de 200 races y ont été représentées.

Le concours, qui est l'une des plus vieilles compétitions d'animaux aux États-Unis, est très prisé des propriétaires de canidés de race. Ceux-ci n'hésitent pas à faire venir des professionnels pour bichonner leur animal, qui facturent parfois jusqu'à 500 dollars la prestation.