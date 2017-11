Le grand gagnant du concours, déguisé en personnage du livre pour enfants "The Cat in the Hat"

publié le 01/11/2017 à 08:15

Super-héros, punk, citrouille, biplan ou encore homard... les propriétaires de ces chiens n'ont pas manqué d'imagination. Le 29 octobre se déroulait la 17ème édition de la "Haute Dog Halloween Parade" dans la ville de Long Beach en Californie.



Près de 500 canins déguisés et accompagnés de leur maître costumé ont participé au défilé très populaire. Certains propriétaires ont redoublé d'efforts et de créativité pour l'accoutrement de leur animal de compagnie. La concurrence est rude et pour cause : le vainqueur repart avec un an de nourriture pour chien.

Le grand gagnant du concours est un terrier de Boston (voir diaporama) déguisé en personnage principal du livre pour enfant "The Cat in the Hat". Ses maîtres avaient quant à eux enfilé le déguisement de ses acolytes : "Thing 1" et "Thing 2".