Toujours plus haut. Dubaï, la plus grande ville des Emirats Arabes Unis, annonce un nouveau record. Le plus haut hôtel du monde, le Gevora Hotel, attend ses premiers clients ce lundi 12 février. Un bâtiment qui culmine à 346 mètres de hauteur, dépassant de seulement un mètre un hôtel voisin qui détenait le précédent record. Cet hôtel est composé d'une tour de 75 étages, de couleur or. Il dispose de quatre restaurants, d'une piscine, d'un spa de luxe de d'un gymnase.



En quête permanente de records en tout genre, l'État se targue déjà d'avoir la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa (828 mètres), qui devrait bientôt être dépassée par une nouvelle infrastructure dont la construction est en cours.

Dubaï s'érige en temple touristique : c'est l'une des principales destinations visitées de la région. Et il n'y a pas que dans les infrastructures que celle-ci bat des records. En 2017, elle a enregistré la visite de 15,8 millions de touristes, soit une augmentation de 6,2% par rapport à l'année précédente.



