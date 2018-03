Des pirates et le Guide du parfait vacancier dans La curiosité

et Caroline Dangles

publié le 25/07/2016 à 09:00

Première partie : Les pirates

Johnny Depp est de retour dans "Pirates des Caraïbes" Crédit : Walt Disney

Les pirates ont eu leur heure de gloire au 16e et 17e siècle… qui étaient-ils, d’anciens prisonniers, des rebelles ? Qui sont les grands pirates de l’histoire, comment sont-ils nés, quels sont leurs faits d’arme?

Vous allez tout savoir grâce au ça m’intéresse Histoire et Cyrielle Le Moigne-Tolba



ça m'intéresse histoire juillet 2016

2ème partie : Bien élevé en vacances

En vacances tout n’est pas permis, on côtoie des amis , de la famille et des vacanciers, alors il faut bien se tenir, et c‘est une spécialiste du savoir vivre qui nous guide !

Laurence Caracalla, journaliste publie Le guide du bien élevé en vacances aux éditions Figaro.

Le guide du bien élevé en vacances