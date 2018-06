Comment faire une bonne série TV ?

Emilia Clarke et Kit Harington de "Game of Thrones", présents depuis le début de la série

publié le 29/06/2018 à 13:00

Game of Thrones, Capitane Marleau, House of Cards, NCIS… on dévore les épisodes de ces séries cultes mais pourquoi ont-elles autant de succès ? comment sont-elle imaginées ou fabriquées et pourquoi nous rendent-elles accros ?

Avec le journaliste Alain Carrazé, on découvre les coulisses et les secrets de fabrication de nos séries préférées.





à lire : Series’ Anatomy paru chez Fantask Editions

Series' Anatomy

à voir : l'exposition Game Of Thrones jusqu'au 2 septembre à Paris Expo / Porte de Versailles, en partenariat avec RTL.

