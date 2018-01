publié le 19/01/2018 à 12:03

Ils se sont dit "oui" durant leurs heures de travail et devant un prêtre hors du commun. Paula et Carlos, hôtesse et steward de l'avion papal, ont été unis par le pape François à 11.000 mètres d'altitude jeudi 18 janvier, au dessus du Chili.



Carlos Ciuffardi, 41 ans, a raconté au pape que sa femme et lui étaient mariés, mais qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de s'unir devant Dieu. "On n'a pas pu se marier à l'église, car le jour où on devait se marier a eu lieu le séisme de 2010" qui a détruit celle où devait avoir lieu la cérémonie.

Le pape leur propose alors de les marier. Les deux tourtereaux, qui se connaissent depuis dix ans, ont immédiatement accepté. Le pape a alors pris leurs mains et bénit leurs alliances.

Au terme de cette courte cérémonie, célébrée à l'écart et en présence d'un témoin, le PDG de la compagnie aérienne présent à bord, Carlos et Paula signent l'acte de mariage, rédigé à la main sur une simple feuille blanche. "Le 18 janvier 2018 sur le vol papal entre Santiago et Iquique se sont mariés M. Carlos Ciuffardi Elorriaga et Mme Paula Podest Ruiz, en présence du témoin Ignacio Cueto, devant le Saint-Père, le pape François qui a reçu leur consentement", indique le texte.



Ce mariage dans le ciel est-il valide ? Pour que le mariage soit reconnu par l'Eglise, le consentement doit être exprimé devant un prêtre, le pape dans ce cas, et un témoin. "Tout est valide, tout est officiel", assure Greg Burke, le porte-parole du Vatican.