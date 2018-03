Aux États-Unis, un musée recrute un testeur de bières à 65.000 dollars par an

publié le 31/07/2016 à 16:53

Boire de la bière et voyager à travers tous les États-Unis tout en étant payé presque 65.000 dollars par an (un peu plus de 58.000 euros), cela ressemble à un canular mais l'annonce est pourtant très sérieuse. Elle provient du Musée national d'histoire américaine, basé à Washington qui cherche à étayer sa documentation sur le brassage de la bière aux États-Unis. "Le mouvement de la bière artisanale fait partie de la culture américaine et nous voulons en savoir plus", a expliqué la curatrice du musée.



Le candidat qui sera finalement sélectionné devra goûter les différentes bières des brasseries des quatre coins du pays mais aussi écrire des articles et effectuer des recherches pour les expositions et les archives du département de l'histoire de la nourriture, le tout pour un salaire d'environ 4.800 euros par mois, le poste sera financé par la Brewers Association, un groupe national de commerce représentant les brasseurs.

Diplômes en commerce et en histoire

Le musée cherche donc a recruter un historien ou un spécialiste de l'histoire de la bière pour un contrat de trois ans basé dans la capitale américaine. Pour être choisi il est demandé d'avoir de l'expérience dans la recherche, la préparation et la conduite d'entretiens oraux ou encore être capable d'écrire aussi bien pour des spécialistes que pour une audience plus large. La directrice du département Susan Evans a précisé que le profil recherché était "candidat très qualifié, qui a à la fois un diplôme en commerce et en histoire". Les historiens, spécialisés dans l'industrie de la bière de préférence, sont encouragés à postuler.

L'offre a eu un tel succès qu'elle a d'abord fait planter la rubrique "Emplois" du Smithsonian. "Je pense que l'offre a fait beaucoup de bruit car les gens sont contents qu'on s'intéresse enfin à quelque chose qui les concerne" a expliqué Susan Evans. L'offre est maintenant accessible ici, date limite pour candidater : le 10 août 2016.