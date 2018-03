À 70 ans, un aventurier polonais traverse l'Atlantique seul en kayak

publié le 31/05/2016 à 10:00

Pour son 70ème anniversaire, Aleksander Doba voit les choses en grand. Ce kayakiste polonais aux airs de vieux loup de mer s'apprête à réaliser un exploit hors du commun : traverser l'océan Atlantique de New York à Lisbonne, seul et sans assistance... à la seule force de ses bras.



L'aventurier, né le 9 septembre 1946, est parti de New York le 29 mai à bord de son kayak "Olo", une embarcation qui mesure sept mètres de long pour 600 kilos et que le navigateur a conçu lui-même. Et Aleksander compte bien fêter son anniversaire sur la terre ferme, puisqu'il espère atteindre Lisbonne (Portugal) le jour même de ses 70 ans, soit plus de 3 mois après son départ.

Aleksander Doba est déjà célèbre dans son pays pour avoir réalisé deux autres transatlantiques en kayak, à 65 et 67 ans. Pour son premier périple, entre Dakar (Sénégal) et les côtes brésiliennes, il a parcouru 5.394 kilomètres en 99 jours.