publié le 18/05/2018 à 14:13

YouTube vient jouer sur le terrain d'Apple Music, Deezer et Spotify. Le service de vidéos de Google a annoncé dans un communiqué le lancement d'une offre de streaming musical par abonnement. À partir du 22 mai, son service par abonnement lancé fin 2015 YouTube Red, qui proposait de la musique à la demande, est remise au placard et remplacé par deux formules, YouTube Music Premium et YouTube Premium.



YouTube Music Premium et YouTube Premium seront lancés mardi aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique, tandis que la Corée du Sud aura accès uniquement à YouTube Premium.

YouTube Music doit être également lancé "prochainement" dans 14 autres pays, dont la France.



Google espère enfin rivaliser avec les principaux acteurs du streaming musical par abonnement. Ce secteur très concurrentiel est pour l'instant dominé par Spotify avec plus de 70 millions d'abonnés, suivi par Apple Music qui revendique 50 millions d'utilisateurs.

Un service basé sur les recommandations

La première, YouTube Music Premium, est une version du service vidéo entièrement dédiée au streaming musical. Facturée 9,99 dollars par mois, elle proposera des milliers de playlists et donnera la possibilité d'écouter des chansons sans publicité. Il sera possible de les écouter en arrière-plan ou de les télécharger pour les écouter hors ligne. Une version gratuite sera également proposée sans ces avantages. YouTube n'a pas précisé combien de titres seront proposés au total.

Visuel de l'application YouTube Music Crédit : Google

Ce service proposera une personnalisation axée sur des recommandations musicales établies en fonction des préférences des utilisateurs et du lieu ou du contexte où ils se trouvent par l'assistant intelligent de Google, Google Assistant. YouTube explique que son moteur de recherche pourra trouver des chansons en renseignant une simple phrase décrivant le titre recherché ou une partie des paroles.



Dans le cadre de cette refonte, Google Play Music va converger avec YouTube Music. Les abonnés à Google Play Music seront automatiquement abonnés, sans surcoût, à YouTube Music en conservant leur compte initial.

Un service mêlant streaming musical et séries

YouTube Music sera accompagné par YouTube Premium. Ce service offrira le service de streaming musical ainsi que tous les programmes vidéo produits par YouTube, notamment la nouvelle série Cobra Kai, le premier projet de grande ampleur de YouTube dans l'univers des séries. Ce service combinant musique, vidéos et programmes exclusifs sera facturé à 11,99 dollars par mois pour les nouveaux abonnés. Les abonnés à YouTube Red en bénéficieront pour le même prix que leur abonnement initial à 9,99 dollars mensuels.