YouTube Music débarque en France pour rivaliser avec Apple Music et Spotify

publié le 18/06/2018 à 17:52

Google veut sa part du gâteau face à Spotify, Apple Music et Deezer. Le géant du Web lance ce lundi 18 juin YouTube Music, une nouvelle plateforme de streaming musical, dans douze pays, dont la France. L'application est disponible depuis 17 heures sur les magasins d'application Play Store et l'App Store mais aussi sur Internet, à travers un lecteur dédié disponible à l'adresse music.youtube.com.



YouTube Music est la dernière tentative de Google pour percer dans le marché de l'écoute de musique en streaming. Jusqu'à présent, aucune de ses offres n'a réussi à rivaliser avec les principaux acteurs de ce marché en forte croissance, estimé à plus de 5 milliards d'euros selon le rapport annuel de la fédération internationale de l'industrie phonographique.



YouTube proposait déjà une offre musicale par abonnement aux États-Unis et dans une poignée de pays anglo-saxons. Baptisée YouTube Red, elle donnait accès à l'intégralité du catalogue de YouTube sans publicité et en téléchargement pour 9,99 dollars par mois. Pas de quoi détrôner Spotify et ses 157 millions d'abonnés et Apple Music et ses 50 millions de clients. Mais, selon Google, l'expérimentation a permis de mettre en lumière l'appétit des utilisateurs pour une offre centrée sur le catalogue musical de YouTube.

Tout le catalogue musical de YouTube

Contre 9,99 euros mensuels, un prix identique à celui de ses concurrents, YouTube Music donne accès au vaste catalogues de clips, vidéo, morceaux audio, concerts et événements disponibles sur la plateforme. Une offre à 11,99 euros baptisée YouTube Premium permet aussi d'accéder à tous les contenus de YouTube. Elle remplace YouTube Red. Une offre familiale permet d'en profiter sur plusieurs profils en même temps pour 14,99 euros. Trois mois d'essai gratuits sont proposés au lancement.



Google n'a pas souhaité communiquer le nombre exact de titres référencés dans YouTube Music mais assure qu'il comprend l'essentiel des majors tout en soulignant la diversité des genres qui y sont représentés, de la musique classique au jazz, en passant par les covers, les remixes et les morceaux rares. Au dernier pointage, 2 millions d'artistes étaient référencés sur YouTube.



Google mise sur la profondeur de son catalogue pour séduire les internautes qui ont l'habitude la plateforme plus que les utilisateurs des services de streaming concurrents. L'entreprise espère convertir une partie de ses 1,8 milliards d'utilisateurs actifs à travers la planète, dont 44 millions en France.

YouTube sans publicité, en illimité et en arrière-plan

L'abonnement permet de supprimer la publicité des vidéos et d'écouter de la musique en naviguant sur d'autres applications (sans laisser l'application YouTube en premier plan) ou en verrouillant son smartphone. Une contrainte dont il était impossible de s'affranchir jusqu'ici sans passer par des applications tierces.



YouTube Music permet aussi de télécharger les morceaux et les clips pour en profiter hors-ligne. Une option permet d'activer le téléchargement automatique des morceaux les plus écoutés par l'utilisateur dans des limites prédéfinies (20 heures et 15 Go de stockage maximum, par exemple).



Un bouton donne la possibilité de basculer du visionnage du clip d'un titre à une écoute purement audio. L'application adapte automatiquement le format à la connexion de l'utilisateur : de 144p à 480 p pour l'image, de 128 Kbps AAC à 256 Kbps AAC pour l'écoute. La recherche intelligente permet de trouver des morceaux même sans renseigner le titre. Il suffit par exemple de taper "chanson de hipster avec sifflements" pour mettre la main sur "Peter Bjorn And John - Young Folks".

Des recommandations algorithmiques

L'interface de l'application est proche de celles de ses concurrentes. Elle met l'accent sur les recommandations. En fonction de l'historique de l'utilisateur et de plusieurs signaux sociaux comme son activité sur Google Assistant et sa localisation (s'il autorise le partage des données), des titres et playlists lui seront proposées pour coller à ses habitudes, comme des morceaux favorisant la concentration lorsqu'il est au bureau.



Contrairement à ses concurrents Apple et Spotify, Google mise sur des recommandations mathématiques, assurées par des algorithmes, et non sur une curation humaine, confiée à des artistes et des professionnels de l'industrie musicale, pour personnaliser les titres et les playlists recommandés aux utilisateurs. YouTube Music est aussi proposé dans une version gratuite qui ne permet que de lire des vidéos entrecoupées par des publicités.