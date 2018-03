publié le 30/08/2017 à 16:55

C’est une petite révolution qui est passée inaperçue pour nombres de ses utilisateurs quelque peu distraits. Pourtant, la plateforme YouTube vient de changer de logo pour la première fois depuis sa création en 2005. Attention toutefois, la plateforme vidéo détenue par Google n’a pas pris trop de risque pour son logo. Le surlignage rouge qui venait entourer le "Tube" s’est transformé en symbole "lecture" à gauche du logo.



Néanmoins, ce changement est emblématique d’une refonte globale du site internet et l’application YouTube. Le lecteur vidéo s'adaptera au format de la vidéo, portrait ou paysage, comme l'explique la plateforme dans un long post publié le 29 août. Les développeurs de YouTube souhaitent également simplifier les commandes de navigation pour la rendre plus intuitive. On espère que les développeurs de l’application laisseront la possibilité aux usagers de ne pas rester en permanence sur l’application pour l’utiliser.