YouTube : bientôt un mode de navigation privée ?

publié le 16/01/2018 à 13:48

La prochaine version de l'application YouTube sur smartphones pourrait comporter de nouvelles fonctionnalités. D'après le site spécialisé presse-citron.net, qui rapporte des informations de 9to5google.com, plusieurs options devraient être bientôt disponibles, comme un mode sombre, un mode de navigation privée et la possibilité de passer plus facilement les publicités.



Pour le découvrir, le site 9to5Google explique avoir fouillé dans le code de la version Android de l'application toujours en phase de développement. Certaines lignes de code annonceraient ainsi la probable mise en place de la navigation privée sur YouTube. Ce mode est disponible sur la plupart des navigateurs, mais pas encore pour visionner des vidéos sur smartphones. En activant ce mode, l'activité de l'utilisateur ne laisserait alors aucune trace dans l'historique personnel.

Passer les publicités plus facilement

Autre nouveauté attendue dans la version 13.0 de YouTube sur Android, un mode sombre pourrait être déployé sur l'application mobile. Elle permet d'atténuer la luminosité de l'écran dans le noir et d'économiser de la batterie. Passer plus rapidement la publicité devrait également être possible grâce à un nouvelle fonctionnalité. Un simple balayage de l'écran, et non plus un clic sur un bandeau, serait suffisant pour retirer la bannière et sauter la publicité.

Pour le moment, Google n'a pas communiqué officiellement sur la nouvelle application YouTube. Si des améliorations des fonctionnalités ont été relevées sur Android, elles pourraient concerner aussi l'application disponible pour iOS.