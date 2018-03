publié le 27/02/2017 à 07:25

Withings, ce sont des balances connectées, des tensiomètres connectés, des bracelets qui vous indiquent si vous avez marché suffisamment dans la journée, des montres qui font le point sur votre état de santé. Bref, Withings c'était une pépite française de l'e-santé. Elle a été rachetée il y a moins d'un an par Nokia. À l'époque, on ne savait pas encore si la marque allait disparaître. Depuis dimanche 26 février, c'est officiel : les pèse-personnes Withings deviennent des pèse-personnes Nokia. Nouvelle identité.



Dans le communiqué, il est précisé que les locaux, les 200 personnes d'Issy-les-Moulineaux et la forme juridique sont conservés. Mais attention : il est bien écrit dans un avenir "prévisible". Donc après, on ne sait pas.

We’ve just announced that all our products will carry the Nokia name, starting this summer. Relive the announcement: https://t.co/JYxMkuJLGW — Withings (@Withings) 26 février 2017

Ce n'est pas la première fois qu'une start-up française s'efface. Captain Train, pour l'achat des billets en ligne, est parti vivre en Grande-Bretagne. L'entreprise de Montpellier Medtech et ses robots chirurgicaux ont été rachetée par un géant américain.

Son patron, Bertin Nahum, a d'ailleurs bien précisé : "Nous n'étions pas vendeurs, mais nous devions grossir, trouver de l'argent et nous n'avons reçu aucune offre française". Bertin Nahum qui continue : "L'écosystème français est favorable à l'innovation, à la création d'emplois qualifiés, mais après..."



Alors c'est vrai, certains comme BlaBlaCar ont réussi à conserver cette identité française. Mais nous qui sommes vraiment fort pour innover, nous n'arrivons toujours pas à créer le Google français. Les licornes françaises, celles valorisées à plus d'un milliard de dollars, se comptent sur les doigts de la main.



Les géants américains, chinois ou finlandais n'ont que faire de l'identité française. Bien souvent, ces gros du secteur rachètent une start-up française pour s'approprier son inventeur, son produit ou sa technologie.



Bref, on rachète, on intègre et puis on ferme. C'est ce qui s'est passé pour le petit robot Nao, inventé par le Français Aldebaran Robotics, racheté par un groupe japonais. Nao a oublié ses racines françaises.

Le bloc-notes

- On attend en ce début de semaine la copie du Medef sur la réforme de l'assurance-chômage. Enjeu important pour les partenaires sociaux, s'ils ratent ce rendez-vous. La présidentielle remet leur rôle en question, avec notamment Emmanuel Macron qui veut les dessaisir du dossier.



- Tesla vaut deux fois plus que PSA en Bourse : 40 milliards de dollars de valorisation à la clôture de New York. Pas mal pour le constructeur de voitures électriques, qui n'a vendu que 76.000 modèles l'année dernière.

La note du jour

14 sur 20 pour Orange et la SNCF, qui annoncent de la 4G dans le TGV Paris -Marseille, un an après le Paris-Lyon. Attention quand même aux coupures dans les tunnels