publié le 27/10/2016 à 08:00

Alors que Facebook Messenger propose un appel vidéo à ses utilisateurs depuis plus d'un an, Whatsapp a mis plus de temps à se mettre à la page. L'application acquise par le réseau social de Mark Zuckerberg a lancé cette nouvelle fonctionnalité fin octobre. Un outil qui n'était ouvert qu'aux utilisateurs d'Android et qui vient s'étend progressivement à partir d'aujourd'hui à tous les utilisateurs de smartphone.



L'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité, qui commence à se déployer sur chacune des deux plateformes, est ultra simple, à en croire la vidéo explicative publiée par Whatsapp pour l'occasion : il suffit de cliquer sur l'icone appel, en haut à droite de l'écran, et de sélectionner l'appel vidéo. Ce court film officialise également le lancement de ce nouvel outil sur Android, puisqu'il ne figurait jusqu'à présent que sur une version beta, que l'on pouvait télécharger sur APKMirror.

La qualité laisserait à désirer

C'est Android Police qui avait remarqué l'arrivée de cette fonctionnalité. Le site détaillait fin octobre que si la personne appelée en vidéo ne disposait pas de cet outil, elle recevrait un appel audio standard. L'appelant ne voyait que l'interface de l'autre utilisateur et, s'il tentait de cliquer sur l'icone de l'appel vidéo, un message d'erreur apparaissait.

De nombreux sites font cependant état d'une qualité d'appel limitée, voire médiocre, particulièrement en 4G. Whatsapp a déjà tenté de se lancer dans les appels vidéos en mai dernier, mais cette fonctionnalité avait rapidement disparu des versions beta.