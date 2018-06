Whaller, le réseau social privé 100% sécurisé

publié le 13/06/2018 à 02:16

Twitter, Facebook, Instagram... La liste des réseaux sociaux est longue et le choix multiple, mais bon nombre d'internautes remettent en cause la sécurité de ces outils. C'est en partant de ce constat que Thomas Fauré a lancé en février 2014 Whaller, "une plateforme qui permet de créer ses propres réseaux sociaux privés et à l'abri de l'exploitation sans vergogne des datas", explique l'informaticien. "On a tenté de faire le réseau social français qui n'exploite pas les données des personnes, mais qui les protège", précise-t-il.



Les particuliers ne sont les seuls à qui Whaller s'adresse. Comme le souligne Thomas Fauré, les entreprises, les grandes écoles, les institutions sont également concernées par la problématique des données personnelles. "Est-ce qu'on laisse ces données à Google, à Facebook ? La réponse est évidemment non. Évidement, maintenant il faut penser à des plateformes qui sont pensées différemment et qui dans leur première promesse assurent la protection de ces données.

Côté ergonomie, rien de révolutionnaire par rapport à Facebook par exemple. "On n'a pas du tout réinventer les principes d'ergonomie (...) En revanche, tout est protégé et ça, c'est notre garantie", martèle Thomas Fauré.