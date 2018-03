"Waynote", une application pour ne plus s'ennuyer sur l'autoroute

publié le 30/05/2016 à 11:08

Les trajets sur l'autoroute peuvent parfois être interminables, tant pour que le conducteur que pour les passagers. Il existe une solution pour transformer ce périple ennuyeux en voyage intéressant : téléchargez l'application Waynote. Quand vous allez prendre votre voiture, vous allez lancer cet outil. Au fur et à mesure que vous allez passer devant des villes ou des villages, il va vous raconter les paysages qui défilent qui défilent sous vos yeux et vous suggérer des endroits pour faire une pause de type nature, culture ou terroir.



Évidemment vous n'aurez pas à avoir votre téléphone en main puisque cela fonctionne comme un GPS (c'es audio). L'application est toute récente. Pour l'instant sont disponibles les axes Paris-Menton, Menton-Bayonne et Paris-Bayonne. L'objectif est, à terme, de couvrir aussi les autoroutes d'Europe. L'application Waynote est gratuite. Elle est disponible sur Apple Store et Google Play.