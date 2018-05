publié le 25/05/2018 à 12:17

Analyser des déplacements et en tirer des données capables d'aider d'aider à mieux gérer des flux de personnes, ou même prévenir les risques de chutes de personnes âgées dans un environnement médicalisé. C'est pour ce genre d'utilisations que Technis a créé un revêtement intelligent installé sous le sol d'un salon ou d'une chambre. Il permet de suivre en temps réel les mouvements d'une personne.



"On va avoir une technologie de capteurs qui vont être placés directement sous le sol. Et avec ces capteurs de pression on va être capables de reconnaître son pied droit, son pied gauche", indique Leonard, qui a participé au projet.

Dans la vie quotidienne, cette technologie va permettre par exemple de suivre l'activité d'une personne, spécifiquement par exemple des personnes âgées. "On va savoir combien de pas elles font dans la journée, s'il y a une baisse d'activité physique, si la personne titube un peu plus, si elle se lève la nuit. Tout ça qui va pouvoir donner des informations au personnel médical", explique-t-il.

Analyser les déplacements et détecter les risques en amont

Toutes ces données sont collectées et des algorithmes les analysent. Les médecins vont alors pouvoir analyser l'état d'un patient, et l'anticiper le cas échéant. "L'accumulation de données permet de regarder les facteurs qui vont indiquer une potentielle chute dans quelques semaines, dans quelques jours", explique Victor Bourret, le directeur général de Technis.



L'équipe médicale va pouvoir "directement agir avec de la kinésithérapie pour maintenir la personne en bonne santé". La start up, présente au salon VivaTech qui se déroule à Paris du 24 au 26 mai, espère lever 2 millions d'euros afin de développer sa technologie.