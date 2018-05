publié le 25/05/2018 à 12:05

Et si vous n'aviez plus besoin de vous déplacer pour rendre visite à votre médecin ? La jeune entreprise strasbourgeoise a développé la plateforme de télémédecine TokTokDoc. Cette solution originale permet de réaliser des consultations à distance. Très courante courante chez nos voisins britanniques, cette pratique n'est pas encore très développée dans l'Hexagone. Mais le gouvernement pousse pour la démocratiser.



La télémédecine a plusieurs avantages. Elle permet de lutter contre les déserts médicaux et évite aux personnes âgées ou à mobilité réduite d'avoir à se déplacer pour des longs trajets en ambulance et une longue attente en salle d'attente. Le coût pour le patient reste le même et est remboursé par la sécurité sociale.

Le système fonctionne avec une tablette tactile à laquelle peuvent se connecter différents outils médicaux. Ces derniers sont manipulés par une infirmière sur place et le médecin installé dans son cabinet reçoit les données qui transitent par la tablette et peut communiquer avec le patient par visio-conférence.

TokTokDoc a commencé à se déployer dans les Ephad. Son Cofondateur, le Dr Laurent Schmoll a répondu à nos questions vendredi 25 mai à 11h sur le stand de RTL Futur à Viva Tech.