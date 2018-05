publié le 25/05/2018 à 16:07

Vous connaissez Waze, le réseau social d'entraide entre conducteurs et conductrices ? Découvrez StreetCo, l'application cette fois destinée aux piétons et piétonnes. Grâce à cette communauté, StreetCo vous permet de vous déplacer plus facilement dans la ville, d'emprunter l'itinéraire le plus adapté à vos besoins mais aussi d'aider les autres utilisateurs et utilisatrices en signalant les obstacles sur votre passage par exemple.



Ces signalements, comme un trottoir inaccessible, une place de parking ou encore un établissement accessible aux personnes handicapées, peuvent être entrés dans l'application dans le monde entier, de Paris à Los Angeles en passant par Melbourne.

StreetCo s'adresse aux entreprises et aux collectivités territoriales. Arthur Alba, son fondateur, répondait à nos questions ce vendredi 25 mai sur le stand de RTL Futur à VivaTech.