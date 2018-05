publié le 24/05/2018 à 18:42

Pour arrondir leurs fins de mois, les étudiants sont souvent à la recherche de petits boulots quand les entreprises ont régulièrement besoin d'une aide ponctuelle. Et la plateforme digitale StaffMe cherche à simplifier la mise en relation des jeunes avec ces entreprises.



Créée par un ancien avocat et un jeune diplômé de l'ESSEC, StaffMe permet en effet aux jeunes, avec le statut d'auto-entrepreneur, de trouver, à la demande, des jobs ciblés et flexibles. Aux entreprises, StaffMe promet des étudiants fiables, disponibles et polyvalents.

Lancée en 2016, cette start-up a aidé plus de 30.000 jeunes à financer leurs études tout en se professionnalisant et en se créant un réseau. Près de 1.200 entreprises, allant de la start-up au grand groupe (à l'instar de Lagardère, Danone ou Sodexo) ont déjà fait appel à StaffMe pour trouver une aide ponctuelle, partout en France.

Par ailleurs, StaffMe promeut l’égalité des chances et favorise l'emploi des jeunes issus de tous les milieux sociaux.