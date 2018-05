publié le 24/05/2018 à 16:26

Marcher dans la rue en toute sécurité : c'est la promesse de Mon Chaperon, la première application de copiétonnage française. L'objectif ? Vous permettre d'entrer en contact avec des hommes et des femmes pour partager vos déplacements à pieds ou en transports en commun, qu'il s'agisse de votre voisin, d'une collègue, d'une connaissance du quartier ou d'un parfait inconnu. Le tout pour plus de convivialité comme de sécurité.



L'application est gratuite (disponible sur l'iOS et Android) et, comme d'autres services de covoiturage par exemple, elle repose sur un système de notation entre utilisateurs et utilisatrices. De cette manière, vous savez sur qui vous tombez et pouvez également assurer aux autres internautes que votre voisin de palier a tout du bon compagnon de voyage. Le service peut également s'adapter aux entreprises, via une offre sur-mesure.

Le fondateur de Mon Chaperon, Fabien Boyaval, ont répondu à nos questions jeudi 24 mai à 10 heures sur le stand de RTL Futur à Viva Technology