publié le 24/05/2018 à 17:38

Intolérant au gluten, vous passez votre temps à lire les étiquettes et emballages des produits dans les supermarchés ? Végétalienne, vous doutez toujours de la présence ou non d'un produit animal dans ce que vous aimeriez acheter ? C'est pour faciliter la vie des personnes allergiques à certains aliments ou suivant un régime alimentaire restrictif que Pierre Mousnier a co-fondé Far, une application qu'il présente ce jeudi 24 mai au stand RTL Futur à Viva Technology.



Disponible gratuitement sur l'iOS et Android, Far fonctionne simplement : il suffit de scanner les emballages du produit que vous souhaitez analyser et l'application vous indique si oui ou non ce dernier convient à votre régime alimentaire. Seize régimes sont déjà référencés par l'application allant du "sans lactose" au "sans gluten", en passant par "vegan" ou "personnalisé".