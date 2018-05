publié le 24/05/2018 à 19:19

Faciliter l'emploi via les smartphones, telle est l'ambition de la start-up espagnole CornerJob, dont RTL est actionnaire. Fondée en 2015 par un Français, deux Espagnols et un Italien, l'entreprise s'adresse avant tout aux millenials non-cadres, à la recherche d'un emploi à faible ou moyenne qualification, et aux entreprises qui recrutent très souvent.



Pour utiliser CornerJob, l'utilisateur doit se créer un profil et se géolocaliser. Un algorithme permet ensuite un matching cohérent entre le chercheur d'emploi et les entreprises en lui proposant les offres d'emploi les plus proches. Si un recruteur est intéressé, il pourra contacter le candidat via un système de messagerie instantané.

La start-up revendique 200.000 entreprises partenaires dont Total, Uber ou McDonald's et plus de 10 millions de téléchargements de l'application en 3 ans. Elle a par ailleurs réalisé plusieurs levées de fonds. En deux ans d'existence seulement, elle avait déjà obtenu 57 millions de dollars.