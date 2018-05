publié le 25/05/2018 à 21:13

Prendre les bons côtés des réseaux sociaux pour créer un débat public constructif. Tel est l'objectif de la startup Civocracy. Créée à Berlin en 2015, cette jeune entreprise franco-allemande veut favoriser les échanges entre les administrés et les collectivités locales en instaurant une autre façon de dialoguer incluant davantage les citoyens.



Civocracy est une plateforme dématérialisée. Des tables rondes numériques ouvertes à tous permettent aux autorités de connaître les besoins des citoyens. Ces derniers peuvent faire des propositions et un algorithme mis au point en interne fait remonter les contributions les plus pertinentes en plus d'auto-modérer les discussions.

La plateforme est expérimentée à Nice sur des sujets d'urbanisme et de ville intelligente. Elle devrait bientôt l'être également dans l'agglomération lyonnaise.

Madeline le Botlan, chargée de projets participatifs à Civocracy, répondait à nos questions ce vendredi 25 mai sur le stand de RTL Futur à VivaTech.