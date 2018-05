André May, créateur de CityLity

publié le 24/05/2018 à 18:00

Vous êtes victime d'un dégât des eaux et votre propriétaire tarde à réagir ? S'il dispose de l'appli CityLity, cela devrait vous simplifier la vie. Cet outil téléchargeable sur smartphone vous permet en effet de lui signaler immédiatement la nature de l'incident, et de suivre au plus près la résolution du problème.



L'appli permet aussi d'élargir la communication d'un incident à l'ensemble de la copropriété. En cas de panne d'ascenseur par exemple, tous les autres habitants de l'immeuble qui disposent de l'application seront prévenus immédiatement.

Les utilisateurs de CityLity peuvent aussi signaler des incidents dans leur rue ou leur ville : un lampadaire défectueux, des nids de poule sur la route... L'objectif est de fluidifier la communication et la résolution des problèmes entre les citoyens et les gestionnaires.



Disponible sur iPhone et Android, CityLity a été créé par André May, qui a répondu aux questions de RTL Futur le jeudi 24 mai sur le stand RTL Futur à VivaTech.