publié le 26/05/2018 à 13:01

Vous avez peur que votre chien s'ennuie sans vous, lorsque vous le laissez seul à la maison ou que vous sortez faire une course ? C'est là qu'intervient Laïka, un objet connecté créé par l'entreprise CamToy et dont la mission est simple : vous permettre de rester en contact avec votre animal de compagnie tout en favorisant son bien-être.



Laïka dispose d'une caméra intégrée, directement reliée à votre smartphone, vous permettant ainsi de garder un oeil sur votre chien tout en pouvant interagir avec lui. Le robot de Camtoy peut en effet s'adresser directement à votre animal et des capteurs permettent également de capter son environnement sonore.

Petit plus qui peut faire son effet : Laïka dispose d'un distributeur de croquettes ou biscuits à distance. L'occasion alors pour vous d'enseigner à votre chien à se coucher ou s'asseoir lorsque vous lui ordonnez, et de le récompenser, même lorsque vous vous trouvez à quelques kilomètres.

Thomas Samtmann, cofondateur de Camtoy a répondu à nos questions sur ce robot-connecté samedi 26 mai sur le stand RTL Futur de Viva Tech.